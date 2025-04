Porto Rotondo, cantiere nautico in fiamme: bruciato anche uno yacht

Paura nella notte a Rudalza, alle porte di Porto Rotondo, dove un violento incendio ha devastato un noto cantiere nautico. Erano circa le 2:15 quando la sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto la richiesta d’intervento. Le fiamme, partite all’interno della struttura, si sono rapidamente propagate anche all’esterno, alimentate probabilmente da materiali altamente infiammabili presenti in zona.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, una da Arzachena e un mezzo aeroportuale utilizzato per garantire i rifornimenti d’acqua necessari a domare il rogo. I danni sono gravissimi: uno yacht di circa 20 metri, diversi gommoni di piccole e medie dimensioni, un camion gru e un furgone sono andati completamente distrutti. La struttura del capannone, resa fragile dal calore, è crollata ed è stata dichiarata totalmente inagibile.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state coordinate direttamente sul posto dal funzionario di guardia dei Vigili del fuoco, in costante contatto con il comandante provinciale, l’ingegner Antonio Giordano. Tra le ipotesi al vaglio per ricostruire l’origine dell’incendio non si esclude un possibile malfunzionamento dell’impianto elettrico.

