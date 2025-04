Capoterra, terribile schianto tra due auto: gravi i conducenti

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 5.30 a Capoterra, sulla strada provinciale 91, all’altezza dell’incrocio per la località Forru Coccu. Due auto, una Ford Focus e un’Audi A1, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Alla guida delle vetture due uomini, un 47enne di Cagliari e un 31enne, anche lui residente nel capoluogo. L’impatto è stato violentissimo e entrambi sono rimasti feriti in modo serio. Soccorsi dai sanitari del 118, i due conducenti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Monserrato e Cagliari: uno al Policlinico universitario, l’altro al Brotzu. Le loro condizioni sono gravi, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari e i Carabinieri della Stazione di Capoterra, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata informata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it