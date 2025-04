Cagliari, controlli su parcheggiatori abusivi: scattano 12 sanzioni

Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri per il contrasto dei reati e dei comportamenti di degrado che compromettono la vivibilità del centro storico di Cagliari. Dopo i recenti servizi condotti nell’ambito dell’“Operazione Setaccio” e dei successivi interventi tesi a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e la guida in stato di ebbrezza, i militari continuano a mantenere alta l’attenzione anche su quei fenomeni che generano disagio tra cittadini e turisti.

Infatti, i Carabinieri delle Stazioni di Cagliari San Bartolomeo, Sant’Avendrace e Stampace, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno eseguito un servizio coordinato contro l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, fenomeno particolarmente diffuso nelle aree urbane a più alta frequentazione che, in alcuni casi ha visto accompagnare le richieste di denaro da comportamenti intimidatori volti a far intendere, anche solo implicitamente, che chi si rifiuta di pagare potrebbe ritrovare la propria auto danneggiata al ritorno. I controlli si sono concentrati nelle principali zone di sosta del centro cittadino – da viale Regina Elena a via San Giorgio, passando per via Santa Margherita e l’area adiacente al Bastione di Santa Croce – e hanno portato all’individuazione di dodici soggetti, tutti disoccupati e residenti a Cagliari, di origine straniera ma regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Costoro sono stati colti mentre richiedevano somme di denaro agli automobilisti che sostavano in aree pubbliche. Ai trasgressori è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, nonché dell’art. 9 del D.L. 14/2017, e per ciascuno di essi è scattato l’ordine di allontanamento, come previsto dal Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Cagliari, che autorizza specifiche misure in difesa delle aree di particolare interesse e decoro urbano.

