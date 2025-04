Quartu, lavoratori in nero in una tabaccheria: chiusura e 10mila euro di multa

Quartu, lavoratori in nero in una tabaccheria: chiusura e 10mila euro di...

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di un controllo ispettivo effettuato in un esercizio commerciale situato a Quartu Sant’Elena, nei pressi di Viale Colombo, hanno accertato gravi irregolarità in materia di lavoro.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno scoperto la presenza di 2 lavoratori completamente in nero su un totale di 4 dipendenti presenti al momento del controllo. Ovvero, il 50% della forza lavoro risultava priva di regolare contratto.

Alla luce della violazione riscontrata e in considerazione della gravità della situazione, i Carabinieri hanno proceduto con l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, come previsto dalla normativa vigente in caso di lavoro irregolare.

Alla titolare dell’esercizio, una donna di 52 anni residente a Cagliari, sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.300 euro.

