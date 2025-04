Alcuni fiori e diversi bigliettini con frasi sono stati dedicati a Manuela vicino al canyon. I familiari hanno ringraziato le persone presenti per il loro sostegno e assicurato che la battaglia continuerà

Fiaccolata emozionante per Manuela Murgia: “In attesa della verità”

Una lunga e emozionante fiaccolata quella che ha accompagnato il corteo dedicato a Manuela Murgia a Cagliari. Alla testa erano presenti le sorelle Anna e Elisa, e il fratello Gioele.

Partenza da via Barigadu, laddove viveva fino all’età di 16 anni. Poi un lungo cammino fino a Tuvixeddu, dove i familiari hanno esposto alcuni striscioni. “Li conoscevo, mi fidavo di loro, 30 anni a piede libero. Io in una bara in attesa di giustizia e verità” recitava uno di questi.

Alcuni fiori e diversi bigliettini con frasi sono stati dedicati a Manuela vicino al canyon. I familiari hanno ringraziato le persone presenti per il loro sostegno e assicurato che la battaglia continuerà.

