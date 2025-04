Mulas, dettagli inquietanti: aveva 8 profili social | Trasferito in carcere a Gorizia

Massimiliano Mulas è stato trasferito nel reparto “sex offender” della casa circondariale di Gorizia. Il 45enne sardo è accusato di violenza sessuale su una bambina di 11 anni a Mestre e in passato era già stato condannato per reati simili.

Come confermato dall’avvocato Ignazio Ballai al Corriere del Veneto, Mulas è stato spostato dal carcere veneziano di Santa Maria Maggiore a una struttura considerata più idonea per detenuti accusati di abusi sessuali.

“Ho chiesto all’assistito di chiamarmi quanto prima, perché intendo chiedere un nuovo interrogatorio ai primi di maggio e se c’è la possibilità, la perizia psichiatrica” ha spiegato l’avvocato. Ballai polemizza: “Sono stato già contestato. Si dice io voglia far passare Mulas per pazzo. In realtà se emergeranno dei disturbi sarà una perizia a stabilirlo non io, anche per predisporre un percorso idoneo”.

Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia. Si cerca di ricostruire nel dettaglio i movimenti dell’indagato, dall’arrivo a Mestre all’aggressione della bambina, fino alla successiva fuga. Al centro degli accertamenti ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza, i dati dei cellulari, e i contatti del 45enne nella zona.

Quando è stato fermato, giovedì sera ai giardini di via Piave, Mulas era in ordine: vestiti puliti, sbarbato. Un dettaglio che ha insospettito gli inquirenti, visto che durante la fuga ha perso il marsupio contenente documenti, cellulare e denaro. Si ipotizza che avesse una base d’appoggio a Mestre, visto proprio il suo aspetto curato al momento del fermo.

Per Mulas si profila una pena fino a 18 anni di carcere, aggravata da circostanze particolarmente gravi. I militari stanno ascoltando numerosi testimoni, tra cui persone vicine alla famiglia della vittima, per raccogliere ogni elemento utile all’inchiesta.

Intanto emergono altri dettagli inquietanti: dagli archivi social risultano almeno 8 profili aperti da Mulas nel corso degli anni, a riprova della sua instabilità e dei frequenti spostamenti una volta tornato in libertà dopo le precedenti condanne.

