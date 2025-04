Fenomeno Sara Curtis: il successo nel nuoto nasce (anche) in Sardegna

Due record inaspettatamente “nati” anche in Sardegna. La nuova stella del nuoto Sara Curtis si è presa la scena per aver realizzato le due nuove migliori prestazioni italiane sui 100m stile libero, scalzando una leggenda come Federica Pellegrini, e sui 50 stile libero.

Due prestazioni che appunto hanno avuto un sostegno anche dall’Isola. Oltre ad aver svolto qualche gara in Sardegna, come un anno fa a Terramaini in occasione della Settima Prova di Nuoto Assoluti, Curtis viene spesso nell’Isola per far visita al suo ragazzo Andrea Pusceddu, anche lui nuotatore ma specializzato nel delfino, e anche per incontrare le amiche sarde e colleghe nuotatrici sarde, tra cui Francesca Zucca.

Come da lei affermato in numerose interviste, il sostegno di Andrea è sempre stato fondamentale per lei davanti alle forti pressioni che lo sport agonistico ad alto livello porta con sé.

Un supporto che non è mancato nemmeno in questi giorni da record, quando Pusceddu ha condiviso anche pubblicamente i suoi complimenti per Sara: “Dove solo tu sai di poter arrivare” ha scritto in una storia su Instagram.

