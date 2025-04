Tante le persone presenti per l'ultimo saluto alla 16enne tragicamente scomparsa a seguito dell'incidente avvenuto a Is Pontis Paris: "Nessuno muore nel cuore di chi vive. Ciao Asietta"

Quartu, chiesa stracolma e commossa per l’ultimo addio ad Asia Loddo

Una folla innumerevole è accorsa a Quartu per dare il suo ultimo saluto ad Asia Loddo, la ragazza di 16 anni morta tragicamente in un incidente avvenuto a Is Pontis Paris.

Una ragazza solare, come testimoniato da tutti i presenti, con il sogno di diventare chef la cui vita si è purtroppo spezzata troppo presto. Oltre ai familiari, tanti gli amici che hanno voluto salutare a loro modo la ragazza.

Si sono infatti presentati con delle magliette personalizzate recanti una scritta: “Nessuno muore nel cuore di chi vive. Ciao Asietta”. Poi, al termine della cerimonia, sono stati fatti volare in cielo dei palloncini per renderle omaggio.

