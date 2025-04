Trasferimento Businco, il Brotzu condanna le proteste: “Pregiudicano assistenza”

Continuano le proteste per il trasferimento dei pazienti dal Businco al Brotzu per via dei lavori di ristrutturazione e ampliamento che riguarderanno proprio l’ospedale oncologico.

Per questo motivo, l’Arnas Brotzu oggi ha diffuso una nota che si scaglia contro le polemiche sollevate dai medici e dal personale che ha preso parte alle manifestazioni:

“Si ritiene opportuno ribadire che le forme di protesta poste in essere da parte di alcuni operatori sanitari dell’Arnas G. Brotzu, in relazione al piano di ristrutturazione delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero Businco determinano un grave pregiudizio alla continuità e alla qualità dell’assistenza erogata ai pazienti“.

“In particolare – si legge ancora nella nota – risulta seriamente compromessa l’efficace organizzazione dei turni di guardia, la cui attuazione, purtroppo ostacolata dai ricorrenti e da altri operatori, si configura come imprescindibile per il corretto funzionamento delle attività assistenziali”.

