Elmas, paura per l’incendio di un appartamento: palazzina evacuata

Paura a Elmas per un incendio divampato nella notte in un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate nella cucina dell’abitazione e si sono rapidamente propagate al salone e al bagno adiacenti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. In supporto, la sala operativa ha inviato anche un’autoscala e un’autobotte. In via precauzionale, sono stati fatti evacuare anche gli occupanti dei piani sottostanti, mentre i pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

