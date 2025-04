Ancora un incidente in via Cadello, questa volta tra un'auto e uno scooter: ferito il centauro e traffico in tilt

Cagliari, scontro tra auto e scooter in via Cadello: ferito il centauro

Incidente in via Cadello a Cagliari. Questa mattina, intorno alle 9, un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via del Seminario, in corrispondenza dei semafori.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze, di cui una medicalizzata. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso e trasportato all’ospedale in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono comunque state necessarie cure urgenti.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Lunghe code si sono formate soprattutto nella corsia in direzione via Is Mirrionis, con rallentamenti a partire dalla rotonda nei pressi dell’Asse mediano. Le forze dell’ordine sono intervenute per regolare il traffico e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it