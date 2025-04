Cagliari, traffico in tilt all’ingresso della città: incidente sulla 195 racc

Mattinata complicata per la viabilità alle porte di Cagliari. Intorno alle 8, lungo la strada statale 195 racc in direzione del capoluogo, un’auto è finita contro il guardrail dopo aver sbandato autonomamente.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli e non si registrano feriti. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. Lunghe code verso Cagliari, con rallentamenti che si estendono fino allo svincolo per l’aeroporto di Elmas.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e il personale dell’Anas, per i rilievi e la gestione della viabilità.

