Pasquetta bagnata, c’è l’allerta meteo: a Cagliari codice giallo tutta la giornata

Allerta meteo per la giornata di Pasquetta anche a Cagliari. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per rischio idrogeologico e idraulico, con codice giallo (criticità ordinaria), che interessa il Campidano a partire dalle prime ore di oggi, lunedì 21 aprile 2025.

Nel dettaglio, l’allerta per rischio idrogeologico è scattato alle 3 e durerà fino alle 18, mentre quella per rischio idraulico è attiva dalle 6 fino alle 21. Le autorità raccomandano alla popolazione la massima prudenza, soprattutto in presenza di fenomeni temporaleschi.

Tra le principali cautele da osservare: evitare spostamenti se non strettamente necessari, restare nelle proprie abitazioni durante le fasi più intense, salire ai piani superiori se ci si trova in locali al piano terra o seminterrati. È assolutamente vietato attraversare corsi d’acqua in piena, sostare vicino a ponti, argini o nei pressi di sottopassi.

Particolare attenzione è rivolta al territorio di Pirri, frequentemente colpito da allagamenti in occasione di piogge intense. La Protezione civile del Comune di Cagliari ha segnalato alcune strade in cui sarà opportuno non lasciare i veicoli in sosta nella giornata di oggi, per evitare danni causati da eventuali esondazioni.

In via precauzionale, i residenti sono invitati a non parcheggiare in via Balilla (dalla piazza Italia fino a via Dandolo e relative traverse), via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. I veicoli potranno essere trasferiti nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano, messo a disposizione proprio per ridurre i rischi legati al maltempo.

