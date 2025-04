Cagliari, al Poetto pronti i primi 3 bagni pubblici | Giua Marassi: “Avanti così”

“Un passo dopo l’altro il lungomare Poetto sta ritornando nuovamente alla sua piena fruibilità”. Così l’assessora del Comune di Cagliari, Luisa Giua Marassi, esprime la propria soddisfazione per la riapertura dei primi 3 bagni pubblici dei 7 in corso di riqualificazione al Poetto.

“Restituiamo alla città un litorale accessibile e decoroso” prosegue in un post sui social. “Si tratta esattamente delle strutture che ospitano i bagni 2, 4 e 7, alle quali poi, già nelle prossime settimane, si aggiungeranno anche le restanti 4 che rientrano nel progetto di restyling avviato due mesi fa. Per ultima ci dedicheremo alla struttura di Marina Piccola dove mancano le docce per le donne”.

“Da troppo tempo il Poetto non veniva sottoposto a lavori di manutenzione: era necessario intervenire e superare lo stato di inerzia e di incuria in cui lo abbiamo trovato. Ora i nuovi bagni sono dotati di interni rifiniti, passerelle (ancora provvisorie) con strisce antiscivolo, corrimano ristrutturati e corde nuove: il tutto in sostituzione dei vecchi materiali ormai inutilizzabili. Questo permetterà una fruizione più sostenibile e inclusiva dell’intero sistema spiaggia”.

Inoltre, “parallelamente al progetto di riqualificazione dei servizi igienici siamo impegnati anche in diversi altri interventi sul lungomare. Ad esempio l’avvio della campagna contro l’abbandono dei rifiuti, la tutela delle dune, lo studio di una soluzione ordinata per i mastelli, la riapertura della spiaggia per i cani e non ultima la revisione del Piano di Utilizzo del Litorale per il miglioramento dei servizi turistici”.

Giua Marassi conclude: “Un piano integrato che impegna in modo sinergico Giunta e uffici per riportare il Poetto a quello splendore che merita nel panorama delle nostre risorse ambientali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it