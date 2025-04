Bonorva, incidente sulla 131: traffico in tilt verso Cagliari

Traffico temporaneamente bloccato lungo la strada statale 131 “Carlo Felice” in direzione Cagliari, a causa di un incidente all’altezza di Bonorva che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell’Anas per gestire l’emergenza e lavorare al ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Ferito il conducente di uno dei mezzi coinvolti, un camion cisterna che trasportava latte. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Notevoli i disagi per gli automobilisti in transito, in attesa che venga riaperta la circolazione nel tratto interessato.

