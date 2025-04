Le “traccas” di Sant’Efisio, storia di devozione e cultura sarda

Al centro della festa di Sant’Efisio a Cagliari, tra il fragore dei tamburi, il canto dei fedeli e il profumo degli incensi, emergono maestose e colorate: le traccas. Questi carri trainati da buoi, sono più che semplici mezzi di trasporto, si trasformano per l’occasione in autentiche opere d’arte mobili.

Le traccas sono l’espressione più viva del legame indissolubile tra la comunità e il suo Santo Patrono. Nascono come modesti carri agricoli, strumenti di lavoro legati alla terra e al ciclo delle stagioni, divengono icone sacre attraverso un processo di trasformazione che coinvolge intere comunità. Per settimane, prima della processione, abili mani si dedicano con passione alla loro decorazione sfarzosa. Fiori freschi di ogni specie e colore, intrecciati in ghirlande e disegni complessi, rivestono interamente la struttura del carro, creando un’esplosione di profumi e colori.

Tessuti pregiati come velluti, sete e broccati drappeggiano le fiancate e il baldacchino, conferendo regalità e solennità. I tappeti sardi, con i loro motivi geometrici ancestrali aggiungono un tocco di profondo radicamento nel territorio. In passato, ma spesso tutt’oggi, anche frutta e verdura venivano utilizzate come offerta, simbolo di abbondanza e prosperità propiziate dal Santo. Non mancano, infine, oggetti sacri e simbolici, come immagini di Sant’Efisio, croci e altri simboli religiosi, a ribadire la natura spirituale del carro.

La pariglia di buoi, anch’essa parte integrante dello spettacolo, viene accuratamente scelta e preparata per l’occasione. Ogni tracca rappresenta una specifica comunità, un quartiere storico di Cagliari, un paese dell’hinterland o un’associazione di devoti. Gli abitanti di queste località si sentono profondamente legati al “loro” carro e partecipano attivamente a tutte le fasi della sua preparazione e del suo accompagnamento durante la processione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it