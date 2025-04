Camper e tende abusive nel Sulcis: “Danni irreversibili alle pinete”

Spiacevole la sorpresa: numerosi camper erano sostati nelle pinete, in spiaggia e in aree demaniali. Pertanto, con la collaborazione dei Carabinieri e Polizia Locale, sono fioccate le multe

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna è intervenuta nella giornata odierna con una significativa operazione di controllo e contrasto al campeggio abusivo nei territori di Giba (Porto Botte) e San Giovanni Suergiu (Punta Trettu).

Spiacevole la sorpresa: numerosi camper erano sostati nelle pinete, in spiaggia e in aree demaniali. Pertanto, con la collaborazione dei Carabinieri e Polizia Locale, sono fioccate 13 multe per violazione dell’articolo 22 della legge regionale 16/2017.

Il Corpo Forestale ha espresso preoccupazione per questo genere di comportamenti, che portano danni irreversibili alle pinete e ai litorali, già messi a dura prova da forti pressioni ambientali dovute a siccità e venti salmastri.

