Alessia Orro pronta per il Fenerbahce, ma promette: “Chiuderò in Sardegna”

Una medaglia di bronzo vinta davanti a coloro che ben presto saranno i suoi nuovi tifosi, ma soprattutto un riconoscimento che ha consentito ad Alessia Orro di salutare la sua seconda casa, la Vero Volley Milano, nel migliore dei modi. E da lì è arrivata anche un promessa per il futuro: la sua carriera la chiuderà in Sardegna.

Si è chiuso con il terzo posto nella Cev Champions League il capitolo italiano della pallavolista sarda che ieri con la sua Milano ha superato VakifBank e contribuito a realizzare un podio tutto a tinte tricolori.

Dalla prossima stagione infatti Alessia Orro volerà in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce: un’offerta che era parsa decisamente irrinunciabile per chiunque. Tuttavia, il suo non è un addio all’Italia, bensì un arrivederci e la conferma è arrivata proprio nelle interviste post-gara avvenute ieri.

Davanti alla domanda relativa ad un messaggio da lasciare ai suoi tifosi italiani, la palleggiatrice ha detto con fermezza: “Questo è un arrivederci sicuramente perché finirò la mia carriera come attaccante in qualche società sarda“.

Un concetto poi ribadito poco dopo: “Sicuro è un arrivederci. Non so il futuro, non è ancora iniziato… ma finirò in Sardegna da attaccante, questo lo posso giurare”. Intanto però, la testa è giustamente già rivolta alla nuova avventura in Turchia che si appresta a cominciare.

