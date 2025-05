Spaventoso incendio a Porto Torres: rogo spento dopo diverse ore

Ci sono volute diverse ore, ma dopo un grande lavoro da parte dei Vigili del fuoco è stato spento l’incendio divampato in tarda mattinata a Porto Torres.

Il rogo era partito da un capannone situato nella zona industriale della cittadina, in prossimità delle vie Pigafetta e Fratelli Vivaldi, nel comparto artigianale.

Il Comune si era detto pronto, in caso di necessità, a intervenire con un eventuale ordinanza sindacale d’emergenza per la chiusura delle finestre e per l’obbligo di rimanere al chiuso. Una eventualità che fortunatamente non si è verificata.

Come comunicato infatti dalla stessa Città di Porto Torres: “Si sono concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato in un capannone nella zona industriale di Porto Torres, nei pressi delle vie Pigafetta e Fratelli Vivaldi, nel comparto artigianale”.

D’altra parte, restano le paurose testimonianze dell’incendio catturate dai video del personal trainer Damon Kalel poi condivise sui social.

