Cagliari, novità per la mobilità cittadina: ecco tutte le modifiche

La giunta Zedda ha approvato una serie di delibere, su proposta del servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, che cambieranno il traffico cittadino.

Via libera alla pedonalizzazione di piazza San Giacomo. In base al Piano urbano del traffico è prevista la chiusura alla circolazione di alcune strade del centro storico. Terminata la fase sperimentale del percorso della linea 7 del CTM, col ripristino dell’itinerario in via Piccioni, nella piazza San Giacomo (quartiere di Villanova) sarà ripristinata la pedonalizzazione escludendo il transito anche dei mezzi pubblici.

A seguito del trasferimento delle attività commerciali in piazza Nazzari, verrà concessa la sosta nell’anello interno ed esterno del mercato di San Benedetto ai residenti dotati di pass anche nelle giornate di venerdì e sabato.

Dunque l’istituzione sperimentale, temporanea, della Zona scolastica permanente nelle vie Fabio Filzi (tra l’intersezione con via Montecassino e l’intersezione con via Santa Maria Chiara), e dei Partigiani (nel tratto compreso tra via Marzabotto e via delle Fosse Ardeatine) con divieto di circolazione, sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli.

Infine su proposta del servizio Suape, mercati e attività produttive, verranno garantite delle agevolazioni tramite abbattimento del canone annuo ai concessionari del mercato civico di Sant’Elia che si avvalgono della mobilità verso altri mercati civici del Comune di Cagliari, per il periodo decorrente dalla data del trasferimento fino alla data del 31 dicembre 2026.

