Cellino, la permanenza a Brescia è critica: “Mi hanno fatto a pezzi”

L'ex presidente del Cagliari è sotto l'occhio del ciclone: il Brescia rischia la retrocessione in C, rivolta dei tifosi e della politica locale

Dopo l’addio amaro al Cagliari e quello terribile col Leeds, Massimo Cellino rischia di chiudere nel peggiore dei modi anche l’avventura alla guida del Brescia.

La squadra sta andando male (è in zona playout in Serie B) e in città sta montando una grossa rivolta contro la sua gestione. Che comprende anche larga parte della politica locale.

Cellino ha voluto dare la sua versione dei fatti. Le dichiarazioni sono state riportate dal portale bresciangol.com e da TuttoCagliari.

“No comment sulle dichiarazione della minoranza in Comune e della sindaca Laura Castelletti. Parlano già loro abbastanza. Se servono 3 milioni per finire la stagione è anche grazie alle malefatte di qualcuno che stava in società. Ognuno scrive parte della verità, ma nessuno la scrive per intero. Sono a Londra, ma non sono scappato, mi hanno cacciato da Brescia. Cosa rimango a fare, a farmi insultare? Il Massimo Cellino combattivo è stato fatto a pezzi a Brescia. Sono quel poco che ne rimane: un rottame… Vi faccio i complimenti”.

