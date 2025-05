Usa, ricercatore sardo pubblica il suo primo studio scientifico

Ricercatore cagliaritano, Christian Migliarese sta guidando a Buffalo due importanti progetti per il trattamento dei tumori al rene ed è visto come uno dei giovani più promettenti

Un ricercatore sardo, Christian Migliarese, ha pubblicato il suo primo studio scientifico in collaborazione col Dipartimento di Neurochirurgia del Massachusetts General Hospital.

Originario di Cagliari, Migliarese sta svolgendo un dottorato di ricerca alla University of Buffalo (NY). La pubblicazione riguarda un progetto in ambito oncologico sulle metastasi cerebrali, nato durante un master al San Raffaele di Milano.

Al momento, Migliarese sta guidando negli Usa due progetti di ricerca indipendenti a Buffalo: uno sull’epigenetica dei tumori al rene e uno sullo sviluppo di una nuova molecola per trattare un tipo di tumore renale (tRCC).

Il secondo progetto è stato selezionato per i Nsf I-Corps Regional Courses, un programma promosso dalla National Science Foundation, con l’obiettivo di aiutare giovani ricercatori a trasformare la loro ricerca in un potenziale prodotto sul mercato. Qualora dovesse aver seguito, il progetto potrà accedere al livello nazionale americano, che prevede anche un finanziamento iniziale di 50 mila dollari.

Non è finita qui: tra fine maggio e inizio giugno prenderà parte alla conferenza internazionale Asco (American Society of Clinical Oncology) a Chicago, uno degli eventi più rilevanti a livello globale in oncologia. Qui avrà l’opportunità di presentare il suo lavoro e incontrare leader dell’industria farmaceutica e biotech.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it