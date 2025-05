Sparisce il sole, arriva la pioggia: forte nubifragio nel Medio Campidano

Non sarà un caso isolato. Tutto il weekend sarà caratterizzato dalla pioggia e dal maltempo, così come le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio

Una giornata abbastanza variabile, ma col sole costante nel Medio Campidano. Poi la sorpresa: intorno alle 18:45 infatti i paesi del territorio sono stati raggiunti da un violento nubifragio che ha allagato le strade e le campagne. In particolare a San Gavino Monreale, la pioggia è scesa copiosa, generando diversi disagi.

Non sarà un caso isolato. Tutto il weekend sarà caratterizzato dalla pioggia e dal maltempo, così come le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio. Saranno gli ultimi scampoli della primavera: da domenica 18 le temperature inizieranno a salire per raggiungere gli standard estivi.

