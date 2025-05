Cagliari, molto positivo il primo pedibus per la scuola Sant’Alenixedda

Questa mattina, venerdì 9 maggio, una decina di alunne e alunni della scuola primaria Sant’Alenixedda di Cagliari hanno partecipato al primo pedibus organizzato dall’associazione Donne in Bici e Micromobilità nell’ambito della manifestazione europea “Streets for Kids”.

Con grandi sorrisi, bambini e bambine hanno sfilato lungo via Dante insieme a genitori ed accompagnatrici, mettendo in mostra bandiere e cartelli autoprodotti inneggianti alla sicurezza stradale, e sfoggiando gli adesivi “gattosi” della campagna Streets For Kids. Il pedibus è stato accompagnato anche dall’assessora alla Pubblica Istruzione Giulia Andreozzi.

Come previsto, la carovana è partita da piazza San Benedetto, raccogliendo partecipanti alle fermate lungo via Dante, per poi giungere al capolinea in Piazza Giovanni XXIII. Una volta in piazza, il gruppo del pedibus si è fermato a giocare in piazza con compagni e compagne provenienti da altre direzioni.

“L’entusiasmo dei partecipanti a questo primo pedibus pilota è un chiaro segnale della necessità di ripensare le scelte di mobilità per i percorsi casa-scuola. Se diventasse una pratica regolare, il pedibus potrebbe anche aiutare ad alleggerire il carico dei genitori, che potrebbero fare a turno nell’accompagnare la carovana” fanno sapere le associazioni organizzatrici.

Con questo evento, l’associazione Donne in Bici e Micromobilità si è messa a disposizione delle famiglie della scuola Sant’Alenixedda e di altre scuole cittadine per promuovere laboratori gratuiti sulla mobilità sostenibile, e supportare i genitori nell’istituzione di una o più linee pedibus o eventualmente bicibus regolari.

