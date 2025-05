Como-Cagliari, Nicola: “Oggi non facile. Salvezza? Sono tranquillo”

Il tecnico cagliaritano ha commentato la sconfitta di Como sottolineando come di salvezze facili non ne esistano: ecco le sue parole nel post partita

Quarta sconfitta in cinque gare per il Cagliari, ma l’obiettivo salvezza è sempre ad un passo. Anche dopo lo stop per 3-1 col Como. Davide Nicola al momento è ancora sereno, in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime ore a Lecce, Venezia e Empoli.

Ecco le sue parole in conferenza stampa post gara.

Sulle difficoltà della sfida. “Non era facile, il Como è una squadra di qualità. Noi dovevamo essere più cinici. Però stiamo dando tutto, la squadra ha fatto bene. Dobbiamo insistere su quello che stiamo facendo, testa alla prossima”.

Sulla salvezza. “Sono tranquillo. Di salvezze non sofferte ne ho viste poche. Noi continuiamo a lottare e lavorare, siamo uniti”.

Sulla prossima sfida in casa. “Probabilmente abbiamo fatto qualche punto in meno in casa. Stiamo provando a migliorare, in casa e fuori casa non abbiamo giocato in maniera diversa. Oggi fino all’1-1 siamo stati alla pari”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it