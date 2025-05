Questo è il dato emerso dal report realizzato da Legambiente e Libera, in occasione del decimo anniversario dell'approvazione della legge sugli ecoreati

Sardegna, così non va: è la regione con più denunciati per ecoreati

La Sardegna è al secondo posto in Italia per il numero di ecoreati commessi. Il dato è emerso dall’analisi condotta da Legambiente e Libera, in occasione del decimo anniversario della legge sui reati commessi contro l’ambiente.

In Italia il numero di crimini commessi tra il 2015, anno in cui è stata approvata la legge, e il 2024 è stato di 6.979, con la Sardegna che come detto si piazza al secondo posto dopo la Campania.

Tra l’altro l’Isola, in cui sono stati contati 726 illeciti, spicca invece per il poco onorevole primato relativo al numero di persone denunciate: 1.627.

“In questi dieci anni grazie alla legge sugli ecoreati – commentano Legambiente e Libera – tante denunce fatte sono diventate processi e sono arrivate le prime sentenze definitive come, ad esempio, quella per la gestione criminale della discarica Resit, in provincia di Caserta. Tutto ciò è stato possibile grazie a quella riforma di civiltà che ha visto finalmente la luce il 19 maggio del 2015 con l’approvazione della legge sugli ecoreati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it