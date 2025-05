Cagliari, due verificatori Ctm aggrediti a bordo della linea 9

L'aggressione è avvenuta da parte di tre persone; due di essi erano sprovvisti di titolo di viaggio in regola

Nella giornata di sabato 10 maggio, due verificatori in servizio a bordo della linea 9 sono stati vittime di un’aggressione da parte di tre persone, due delle quali sprovviste di titolo di viaggio in regola.

L’episodio ha avuto inizio in via Roma, a bordo del mezzo pubblico, e si è concluso a terra, dove sono prontamente intervenuti i Carabinieri che hanno preso in consegna una delle tre persone.

I due verificatori, agenti di polizia amministrativa regolarmente in servizio, hanno riportato contusioni e sono stati assegnati loro alcuni giorni di cura.

