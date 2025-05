Cagliari, caos sulle strade: due tamponamenti mandano in tilt viale Marconi

Ancora una mattinata da incubo per gli automobilisti a Cagliari. Due tamponamenti in rapida successione, avvenuti lungo viale Marconi in direzione del centro città, hanno completamente congestionato la circolazione all’altezza della rotonda dei Vigili del fuoco.

Lunghe code si sono formate fin dalle prime ore del mattino, bloccando centinaia di veicoli in entrata verso Cagliari. I disagi si sono rapidamente estesi anche all’Asse Mediano, in particolare nel tratto in uscita dalla città, con pesanti rallentamenti già a partire dall’intersezione per chi proveniva da viale Marconi. Coinvolte anche diverse strade limitrofe.

Fortunatamente non si registrano feriti in entrambi gli incidenti. Per la gestione del traffico e i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it