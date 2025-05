Quattro corsie Olbia-Arzachena, ci sono le autorizzazioni | Giagoni: “Si farà”

Il parlamentare sardo esulta per le autorizzazioni concesse alla costruzione della strada a quattro corsie Olbia-Arzachena

La strada a quattro corsie Olbia-Arzachena si farà. Con il parere positivo dell’Assemblea Plenaria della Commissione Tecnica Valutazioni Ambientali di Via e Vas, finalmente l’importante progetto potrà avere gambe.

“Una notizia molto attesa che porta stabilità e sicurezza a un intero territorio” afferma il deputato della Lega Dario Giagoni. “Gli interventi di miglioramento rappresentano priorità assolute per rispondere alle esigenze del territorio e risolvere i problemi di mobilità dei sardi, dopo decenni di troppi no. Una risposta esaustiva che fa svanire i timori dopo 20 anni di silenzio“.

“Restituiamo, finalmente, dignità ai piccoli territori. Le strade sicure e scorrevoli riducono inoltre gli incidenti. L’attenzione del ministro Matteo Salvini è per tutto il territorio sardo e finalmente possiamo annunciare la posa del primo importante mattone che dà il via a un’opera fondamentale per l’economia di tutta la Gallura”.

Per Giagoni dunque “si sta realizzando una promessa elettorale, un sogno assoluto che ho inseguito in tutti i modi e che finalmente potremmo vedere realizzato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it