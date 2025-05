“Daremo tutto col Napoli”: Zappa attaccato dai tifosi azzurri

Si fa infuocato il clima in vista della partita di venerdì sera che opporrà il Cagliari al Napoli allo stadio Maradona. Non si tratta solo dell’ultima giornata di campionato ma anche della sfida che deciderà lo scudetto.

Intervistato da alcuni media in occasione della visita alla Amerigo Vespucci, il terzino rossoblù Gabriele Zappa ha spiegato che il Cagliari non andrà in Campania a fare da sparring partner.

“Abbiamo un paio di giorni importanti per preparare quest’ultima partita che comunque è sempre una gara bella da giocare. Noi ci siamo posti un obiettivo che è quello di mantenere il quattordicesimo posto e quindi cercheremo di fare la nostra partita e daremo il massimo. A Napoli daremo tutto e suderemo la maglia“.

Le dichiarazioni sono rimbalzate su molte pagine che supportano il Napoli, generando un vero e proprio fastidio fra i tifosi azzurri. Che si sono spinti a insultare e minacciare il giocatore rossoblù. Di seguito alcuni dei commenti più “tranquilli”.

“Poi non si devono lamentare se a Napoli troveranno un clima infuocato, esplosivo, dentro e fuori gli spogliatoi. Stanno accendendo la miccia su una polveriera senza alcun motivo, giacché salvi”

“Vi fate onore con queste vostre dichiarazioni, siete proprio dei poveri uomini e ancor di più scarsi giocatori poco intelligenti che pensano di avere credibilità arrivando a Napoli con questa cattiveria”

“Speriamo che non vi fate la c….a addosso per la vergogna…non è la prima volta che a Napoli vi riempiamo di palloni”

“Sei un figlio di pu**ana venerdì al Maradona fai così a detto bene Cassano dal Maradona uscite nel 2042″

“Una squadra di me*da come il Cagliari prende 4 gol venerdì”

“Zappa va a zappa’ che e meglio”

