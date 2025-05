Falsi abbonamenti su Facebook: Ctm invita a fare attenzione

L'azienda segnala come ci siano pagine social che sponsorizzano a pochi euro dei falsi abbonamenti del bus, creando un danno enorme sia agli utenti che all'azienda stessa

Nuovi tentativi di truffa sui Facebook ai danni dei passeggeri delle linee Ctm di Cagliari. E’ la stessa azienda a denunciare l’ennesima manovra di ignoti di avvantaggiarsi dei cittadini cagliaritani.

In particolare su Facebook stanno passando messaggi ingannevoli attraverso una pagina che si chiama “Trasporto Pubbblico a Cagliari”, con l’obiettivo di carpire dati personali o proporre falsi abbonamenti a 2 Euro o promozioni non riconducibili in alcun modo a Ctm.

L’Azienda invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a non aderire ad alcuna iniziativa che non sia veicolata attraverso i canali ufficiali: il sito www.ctmcagliari.it, l’app Busfinder, le pagine social ufficiali di CTM, riconoscibili dalla spunta blu Meta verified e i CTM Point.

“Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo di intesa con la Polizia Postale di Cagliari, alla presenza del Questore e stiamo promuovendo una campagna di informazione al fine di informare attraverso tutti i canali possibili i cittadini. Per segnalazioni o dubbi, è possibile contattare il nostro servizio clienti al numero 800 078 870 o scrivere sul sito segnalazioni.ctmcagliari.it. In caso di truffa, segnalare alla Polizia Postale. Proteggere la sicurezza dei nostri passeggeri è una priorità assoluta” fa sapere il presidente Fabrizio Rodin.

L’Azienda si riserva di adire le vie legali contro chiunque danneggi l’immagine dell’Azienda e metta a rischio la fiducia dei cittadini.

