Fine Vita, da medici e infermieri il via libera alla legge regionale

La Commissione Sanità del Consiglio regionale incassa il primo via libera dagli operatori del sistema sanitario sulla proposta di legge n.59, meglio conosciuta come “Fine Vita”.

A favore della proposta si sono pronunciati questa mattina i rappresentanti degli ordini regionali dei medici e degli infermieri. Per i sanitari, si tratta di un’iniziativa da condividere pur nella consapevolezza che sulla materia sarebbe necessario un intervento legislativo del Parlamento in modo da evitare una disciplina frammentata su un tema così importante.

I rappresentanti degli ordini dei medici hanno suggerito alla Commissione una valutazione più approfondita sui tempi indicati in legge (20 giorni) tra la presentazione della domanda e l’erogazione del trattamento di suicidio assistito al paziente che ne fa richiesta. Nulla da obiettare invece sulla decisione di intervenire sulla materia con una legge regionale: “L’iniziativa delle regioni può rappresentare uno stimolo a legiferare nei confronti del Parlamento che, a distanza di 6 anni dalla sentenza delle Consulta, non si è ancora pronunciato su un tema di tale portata”.

Favorevoli alla proposta anche i rappresentanti provinciali dell’Ordine degli infermieri Gianluca Chelo (Sassari), Raffaele Secci (Oristano), Francesca Cottogno (Cagliari) e Graziano Lebiu (Sulcis). Dagli infermieri è arrivato l’invito a prevedere un ruolo anche per i medici di famiglia che per i pazienti rappresentano la prima figura di riferimento.

“Bene il riconoscimento del nostro ruolo – hanno detto – per operare in un campo così delicato sarebbe utile individuare percorsi di formazione specialistici e un protocollo di intervento chiaro e condiviso”.

Nel corso delle audizioni si sono dimostrati non concordi i consiglieri di opposizione Corrado Meloni (FdI) e Umberto Ticca (Riformatori). Per la maggioranza Peppino Canu (Sinistra Futura) ha spiegato che “questa legge non legifera sull’esistenza o meno del diritto che è già stato sancito dalla Corte Costituzionale. Qui si vuole solo individuare un percorso per non ostacolare la volontà dei pazienti che decidono di ricorrere al suicidio medicalmente assistito”.

