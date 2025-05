Drammatico incidente mortale a Posada: addio a una turista di 54 anni

La donna era in sella ad una moto insieme al marito quando sono andati ad impattare frontalmente contro una autovettura che giungeva in senso opposto

Una donna di 54 anni di nazionalità francese ha perso la vita sulla ss 125 all’altezza di Matta e Peru in territorio di Posada in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Le cause sono in corso d’accertamento: la donna era in sella ad una moto insieme al marito quando sono andati ad impattare frontalmente contro una autovettura che giungeva in senso opposto. La 54enne è morta sul colpo mentre il marito è stato invece elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale.

Sul posto una ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it