Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava correndo in bici quando è stato travolto da un'auto davanti ad una tabaccheria. Ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni

Sassari, bimbo di 10 anni travolto in bici: è in codice rosso

Un bambino di 10 anni è ricoverato in codice all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un incidente che l’ha coinvolto nel pomeriggio a Bancali. Si trova in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava correndo in bici quando è stato travolto da un’auto davanti ad una tabaccheria. Ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni: al momento dei soccorsi era cosciente. Sul posto è intervenuta una medicalizzata del 118 e la polizia locale per accertare la dinamica.

