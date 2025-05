Sono 18.276 le imprese sarde che hanno denunciato delitti verso la propria attività economica come furti, estorsioni, truffe, frodi informatiche, contraffazione di marchi e ricettazione

Reati contro le imprese sarde: in un anno oltre 18.000 denunce

In Sardegna crescono i delitti contro le attività imprenditoriali: oltre 18mila denunce in 1 anno. Preoccupa il cybercrime verso le aziende e i cittadini: +34% di segnalazioni in 5 anni.

Sono 18.276 le imprese sarde che hanno denunciato delitti verso la propria attività economica come furti, estorsioni, truffe, frodi informatiche, contraffazione di marchi e prodotti industriali, violazioni della proprietà intellettuale, ricettazione, riciclaggio, usura, danneggiamenti e contrabbando. Molte di più sono quelle che hanno subito attacchi e danni ma che non hanno avuto la forza e il coraggio di segnalare il reato.

L’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna dice anche come il 43,8% di questi delitti denunciati alle Forze di Polizia, riguardino reati informatici. Di tale percentuale, il 91% è rappresentato da truffe e frodi informatiche, come il phishing o la manipolazione dei sistemi informatici, mentre il restante 9% riguarda delitti informatici più specifici, come accessi abusivi, danneggiamenti tramite software o hardware e diffusione illecita di codici di accesso.

