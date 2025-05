Caso Todde, Licheri: “Pittalis non sa di che parla, si guardi in casa”

La senatrice dei 5 Stelle scende in campo in difesa della Presidente Alessandra Todde, attaccata stamane da Pittalis sul caso che la riguarda: ecco le sue dichiarazioni

Caso Todde, Licheri: “Pittalis non sa di che parla, si guardi in...

Pietro Pittalis ha attaccato stamane il Movimento 5 Stelle per la gestione del procedimento-ingiunzione sulla possibile decadenza di Alessandra Todde, lanciando l’accusa che potessero esserci anche dei risvolti penali sulla vicenda. Frasi che hanno suscitato la reazione dei pentastellati, con una nota della senatrice Sabrina Licheri.

“Pittalis non sa di che parla e dovrà rendersi conto ben presto che la giunta Todde non ha niente da nascondere perché ha sempre lavorato in assoluta trasparenza. Se crede di poter accusare il Movimento 5 stelle di comportamenti contrari alla legge ha sbagliato indirizzo. Piuttosto guardi ai fatti di casa sua”.

