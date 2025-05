Mura duro su Conte: “Porta in Sardegna la guerra contro il Tribunale”

Il coordinatore regionale della Sardegna di Fratelli d’Italia attacca la discesa in Sardegna del leader dei 5 Stelle, a Nuoro per sostenere la candidatura di Emiliano Fenu a sindaco

Guerra aperta sia a livello locale che nazionale sul fronte del caso Todde: Francesco Mura, deputato e coordinatore regionale della Sardegna di Fratelli d’Italia, attacca Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle è stato a Nuoro per supportare la campagna elettorale di Emiliano Fenu, candidato sindaco.

“La visita di Giuseppe Conte oggi a Nuoro non fa che confermare questa deriva: l’ex premier è venuto in Sardegna non per parlare di problemi reali, ma per avallare la guerra contro il Tribunale avviata da Todde. Un gesto grave, che mette ulteriormente in imbarazzo l’istituzione Regione Sardegna. La verità è semplice: non esistono scorciatoie né legittimità parallele”.

Mura lancia anche un monito alla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

“Se davvero Todde è convinta di avere il consenso popolare, si confronti con gli elettori senza vittimismo, senza ambiguità e senza appigli giuridici che ormai non esistono più. La Sardegna merita trasparenza, non una narrazione costruita per salvare una posizione politica ormai compromessa”.

