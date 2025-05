Conte: “In Sardegna il Governo taglia fondi per strade, famiglie e giovani”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha parlato della Sardegna direttamente da Nuoro dove è sceso in campo per sostenere la candidatura di Emiliano Fenu alle elezioni comunali.

“Tagli del Governo su manutenzioni strade e infrastrutture, tagli sui servizi alle famiglie, sempre meno spazi per i giovani. È quel che tocco con mano parlando con le persone che incontro nei territori. Si cerca di resistere dal basso grazie alla rete degli enti del terzo settore, al circuito del volontariato, alle associazioni sportive”, dichiara l’ex Premier pentastellato.

“Non possiamo lasciarli soli: amministrare bene un comune è l’ultima trincea oggi per non far scappare dalla propria terra i ragazzi. Sono sicuro che qui a Nuoro possiamo reagire con una persona competente e appassionata con cui ho combattuto in Parlamento tante battaglie contro un Governo che ha perso di vista la realtà, che ingrassa lobby e banche mentre lascia soli i comuni mortali. Noi non ci rassegniamo”.

