Cagliari, istituite le zone silenziose in tutta la Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Cagliari ha istituito, con Decreto del Sindaco Metropolitano, le zone silenziose dell’agglomerato di Cagliari.

Dopo aver consultato i Comuni facenti parte dell’agglomerato di Cagliari e richiesto indicazioni utili al fine di identificare le aree potenzialmente idonee, la Città Metropolitana di Cagliari ha effettuato la verifica del rispetto dei criteri acustici e non acustici necessari per delimitare le zone silenziose, confermando la rispondenza ai criteri obbligatori previsti per le aree proposte.

Spiega Martino Sarritzu, consigliere con delega all’ambiente: “Le zone silenziose sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali. Queste zone hanno tra i loro obiettivi la creazione di un ambiente rigenerativo a tutela della salute e della qualità della vita. Nell’agglomerato di Cagliari sono state individuate zone silenziose in quattro Comuni: a Cagliari, nel parco di Monte Urpinu, nel parco di Tuvixeddu e nel Colle Sant’Elia; a Quartu in un’area ricompresa nel parco di Molentargius; a Selargius nel parco di San Lussorio e nel parco dei bimbi (Su Planu), infine a Sestu nell’area verde di via Laconi”.

