Cagliari, sorpreso a rubare in una parruccheria: 43enne arrestato

L'uomo è stato trovato in possesso di uno scalpello e una grossa leva metallica, strumenti utilizzati presumibilmente per forzare l’ingresso

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne cagliaritano, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato su attività commerciale.

Intorno alle ore 03:00 è pervenuta una segnalazione da parte di una società di vigilanza privata che indicava un furto in atto presso un salone da parrucchiere in zona Bonaria.

Gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, hanno individuato la presenza di un uomo, con il volto travisato, aggirarsi tra i locali dell’attività commerciale: l’intruso, immediatamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di uno scalpello e una grossa leva metallica, strumenti utilizzati presumibilmente per forzare l’ingresso principale e scardinare la cassaforte interna, risultate avere evidenti segni di effrazione.

L’uomo, un disoccupato 43enne cagliaritano, è stato accompagnato in Questura in stato di arresto in flagranza per l’ipotesi di reato tentato furto aggravato, convalidato dal G.I.P. a seguito dell’udienza per direttissima di ieri mattina.

