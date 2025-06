Figlio dell’ex vicesindaco Maurizio Onorato, il ragazzo era molto conosciuto in città: in tantissimi lo ricordano con affetto sui social

Cagliari piange Nicolò Onorato, portato via dalla malattia a soli 21 anni

La città di Cagliari si stringe attorno alla famiglia Onorato per la scomparsa di Nicolò,21 anni appena, portato via da una grave malattia contro cui combatteva da tempo con forza e dignità. Il suo cuore si è fermato nelle ultime ore, lasciando un vuoto profondo in chi lo conosceva e gli voleva bene.

Studente, giovane brillante e dal carattere gentile, Nicolò era figlio di Maurizio Onorato, ex vicesindaco del capoluogo sardo, figura nota nel mondo politico e sociale cagliaritano. In città la notizia ha suscitato commozione e cordoglio, con decine di messaggi che stanno affollando i social in queste ore.

