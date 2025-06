Alghero, incidente con ribaltamento: 5 feriti, tra cui un minore

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 20,40, lungo la Sassari-Alghero. Tre le vetture coinvolte nel sinistro, una delle quali si è ribaltata.

Il bilancio è di 5 feriti, tra cui un minore. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati al pronto soccorso per le cure necessarie. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, dopo essersi assicurata delle condizioni dei feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause restano ancora da accertare.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

