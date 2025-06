Incidente sulla Alghero-Bosa: auto si ribalta, due feriti

Notte movimentata suelle strade di Alghero. Dopo l’incidente sulla 291 var, un altro incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.50, lungo la Strada Provinciale 105 che collega Alghero a Bosa, nei pressi del bivio per Villanova Monteleone.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura ha perso aderenza e ha sbandato, terminando la corsa ribaltata su un fianco. A bordo viaggiavano due persone che, fortunatamente, sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, il veicolo e l’intera area sono stati messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per effettuare i rilievi del caso, e il personale sanitario del 118, che ha accompagnato i due occupanti al pronto soccorso per accertamenti, nonostante non abbiano riportato gravi conseguenze. L’incidente ha causato solo lievi disagi alla viabilità.

