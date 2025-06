Cuccioli uccisi a San Gavino, ricompensa da 4000€ per rintracciare colpevoli

Un atto di inaudita crudeltà ha sconvolto la comunità di San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari, dove nella giornata di ieri sono stati scoperti i resti di due cuccioli di cane. Gli animali sono stati ritrovati brutalmente uccisi, sezionati e poi abbandonati come rifiuti in un terreno adiacente alla stazione ferroviaria, un gesto di efferata violenza che ha generato profonda indignazione. Contestualmente, nella stessa zona periferica, è stata fortunatamente rintracciata e messa in salvo una femmina con i suoi tre cuccioli, che sono stati recuperati e trasferiti al sicuro nel canile di Arbus, dove le loro condizioni sono state accertate come buone.

Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che ha espresso ferma condanna per l’accaduto. L’associazione ha definito quanto successo un: “Crimine efferato compiuto da persone senza scrupoli che potrebbero con la stessa facilità uccidere altri animali o persone.” La gravità dell’atto, a detta di AIDAA, non si limita alla sofferenza inflitta agli animali, ma indica una pericolosità sociale dei responsabili.

Per questo motivo, AIDAA ha annunciato un’azione concreta per assicurare i colpevoli alla giustizia: “nei prossimi giorni faremo denuncia formale e mettiamo a disposizione una ricompensa di 4.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia e testimonianza formale rilasciata ai termini di legge alle forze dell’ordine aiuterà ad individuare e successivamente far condannare in forma definitiva il responsabile o i responsabili di tale odioso crimine.” L’associazione lancia un appello alla cittadinanza affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti, contribuendo a fare luce su questo episodio agghiacciante e a prevenire ulteriori atti di violenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it