Cabras, drammatico incidente nella notte: morto un motociclista 42enne

Tragedia questa notte a Cabras, dove un motociclista 42enne ha perso la vita in un incidente in moto

Un grave incidente stradale nella serata di ieri ha spezzato la vita di un motociclista a Cabras. Marco Poddi, 42enne imprenditore, è deceduto lungo la Strada Provinciale 7, nei pressi della curva di San Salvatore.

Secondo una prima ricostruzione, la moto su cui viaggiava l’uomo è uscita di strada per cause ancora da accertare. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. I soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto sono risultate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti temporanei, ma è stato ripristinato in tarda serata.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Cabras, dove Poddi era molto conosciuto e apprezzato per la sua attività e il suo impegno nella comunità.

