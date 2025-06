Cagliari-Sulcis, da domani stop ai treni | Manca: “Realizzato sistema temporaneo”

La data reputata da molti “della discordia” per i treni del Sulcis è arrivata. A partire da domani, 1 luglio, fino alla fine del 2026 il tragitto che da Cagliari portava a Iglesias e Carbonia in treno subirà parecchie variazioni per via di alcuni lavori di manutenzione e raddoppio dei binari che richiederanno un anno e mezzo di stop della tratta.

Perciò questa mattina l’assessora ai trasporti Barbara Manca ha presentato il servizio sostitutivo, curato dall’Arst, che prenderà il via appunto da domani. Gli autobus saranno operativi dalle stazioni di Decimomannu fino a Carbonia/Iglesias.

“Assicurare la mobilità dei cittadini del Sulcis durante il periodo dei lavori ferroviari è stata per noi una priorità assoluta, non solo per limitare i disagi ma per riaffermare un principio fondamentale: il diritto alla connessione, anche e soprattutto nei momenti più complessi”, ha dichiarato l’assessora ai Trasporti.

“Abbiamo realizzato un sistema temporaneo che non è un semplice servizio sostitutivo – ha aggiunta Manca – ma un’operazione strutturata per essere efficiente, sostenibile e il più possibile integrata con la rete regionale. L’obiettivo è garantire continuità negli spostamenti quotidiani, nel lavoro, nello studio e nella vita delle persone, senza compromessi sulla qualità”.

“Si tratta di un servizio che può essere implementato anche con i suggerimenti dei cittadini quindi invito tutti gli utenti a segnalare prontamente tutti gli aspetti potenzialmente migliorabili. Questo intervento di ammodernamento della rete si inserisce nella visione più ampia di una Sardegna moderna, che punta a colmare i divari storici e a costruire un sistema di mobilità realmente vicino ai bisogni dei territori e delle comunità” ha concluso l’assessora.

