Sardegna ancora minacciata dagli incendi: ettari di terreno in fiamme

Sono 17 gli incendi con cui gli addetti ai lavori hanno dovuto fare i conti quest’oggi in Sardegna. A comunicarlo è stata la Forestale, attraverso il bollettino giornaliero, che specifica che tre di questi hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei.

Si è trattato dell’incendio scoppiato a Goni, in località Pramutteddu, che ha richiesto l’intervento di un elicottero proveniente da Villasalto. Le fiamme hanno devastato una superficie di circa 7000 metri quadri di Sughereta.

Particolarmente intenso è stato anche l’incendio divampato nel Comune di Talana, per il quale è stato richiesto l’intervento di un elicottero proveniente da San Cosimo. Anche in questo caso, sono stati cica 7000 i metri quadri andati in rovina a causa del rogo.

Sono ancora in corso invece le operazioni di spegnimento per un incendio scoppiato nel Comune di Mores, in località Benadilesi. Anche in questo caso, oltre agli operatori sul posto, è presente anche un elicottero proveniente dalla base di Anela, oltre al Superpuma decollato da Alà dei Sardi.

