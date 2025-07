Calciomercato Cagliari, ad un passo Sebastiano Esposito dall’Inter

Il club rossoblù e quello nerazzurro avrebbe trovato la quadra per la cessione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita

Il Cagliari è scatenato sul mercato in entrata nelle ultime ore. Ieri è arrivato lo sbarco ad Elmas e successiva ufficialità dell’ingaggio di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 svincolato dal Brescia, ma il Ds Angelozzi ha proseguito anche altre trattative.

Il club rossoblù avrebbe trovato la quadra con l’Inter per l’acquisto del giovane centravanti, classe 2002, Sebastiano Esposito. Il giocatore, che andrà in scadenza 2026 con i nerazzurri, potrebbe arrivare per 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita: le parti sono vicinissime alla chiusura.

Ma non finisce qui: il Cagliari è in trattativa con il Como per un triplo colpo. Si tratta dell’esterno offensivo Fadera e dei centrocampisti Braunoder e Mazzitelli.

