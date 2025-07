Morte Gaia Costa, ecco perché Vivian Spohr è potuta tornare in Germania

Vivian Spohr, la 51enne manager tedesca che a Porto Cervo ha investito e ucciso la 24enne Gaia Costa al volante del suo SUV BMW, ha fatto rientro in Germania. Le autorità hanno confermato che non sussistevano i motivi legali per trattenerla in Italia.

Gli inquirenti, come riferito dall’Ansa, hanno dichiarato che la donna, moglie del presidente di Lufthansa Carsten Spohr, si è sottoposta a tutti gli esami tossicologici, risultati negativi, e ha mostrato piena collaborazione.

Nonostante sia indagata per omicidio stradale, l’accusa non prevede aggravanti. Questa classificazione del reato ha permesso alla Spohr di rientrare nel suo paese d’origine, pur rimanendo sotto indagine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it