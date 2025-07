Dea bendata bacia la Sardegna: centrati due “5” da oltre 20.000 euro

La Sardegna si conferma fortunata nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 10 luglio. Sono stati centrati ben due punti “5”, ciascuno del valore di 20.019,60 euro.

Una delle vincite è stata registrata a Olbia, in provincia di Sassari, presso il Centro Commerciale Auchan in località Sa Marinedda. L’altra giocata vincente è stata convalidata a Loiri Porto San Paolo, sempre nel Sassarese, presso il Tabacchi Carbone Francesco in via Don Luigi Sturzo, 26.

L’ultima vincita massima, il “6” da 35,4 milioni di euro, risale al 22 maggio 2025 ed è stata realizzata a Desenzano del Garda (BS). Per la prossima estrazione, in programma venerdì 11 luglio, il jackpot sale a 24,3 milioni di euro.

